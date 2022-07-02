Спасатели закончили разбирать завалы ТЦ в Кременчуге: обнаружили 29 фрагментов тел

Спасатель на месте разбора завалов после российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге. Фото ГСЧС

2 июля спасатели закончили разбирать завалы на месте ТЦ "Амстор" в Кременчуге после ракетного удара россиян, в результате которого погибли 19 человек.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "2 июля в 13:25 в Кременчуге работа по разбору завалов в ТЦ "Амстор", разрушенного 27 июня в результате ракетных обстрелов, завершена.

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В результате обстрела погибли 19 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел".

Детали: В ГСЧС отметили, что всего к аварийно-спасательным работам привлекли более 1 тысячи 60 человек и почти 140 единиц техники, из них от ГСЧС более 430 человек и почти 70 единиц техники.

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