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Спасатели закончили разбирать завалы ТЦ в Кременчуге: обнаружили 29 фрагментов тел

Ирина БалачукСуббота, 2 июля 2022, 16:06
Спасатель на месте разбора завалов после российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге. Фото ГСЧС

2 июля спасатели закончили разбирать завалы на месте ТЦ "Амстор" в Кременчуге после ракетного удара россиян, в результате которого погибли 19 человек.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "2 июля в 13:25 в Кременчуге работа по разбору завалов в ТЦ "Амстор", разрушенного 27 июня в результате ракетных обстрелов, завершена.

В результате обстрела погибли 19 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел".

Детали: В ГСЧС отметили, что всего к аварийно-спасательным работам привлекли более 1 тысячи 60 человек и почти 140 единиц техники, из них от ГСЧС более 430 человек и почти 70 единиц техники.

Предыстория:

  • 27 июня Россия нанесла ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где в то время находилась более тысячи мирных жителей. По меньшей мере, 19 человек погибли, более полусотни получили ранения.
  • 1 июля ГСЧС сообщила, что спасатели обследовали и разобрали обломки на 90% общей площади ТЦ "Амстор".  
  • Кременчугский городской совет принял решение об увеличении материальной помощи семьям пострадавших в результате российского ракетного удара по ТЦ "Амстор" до 100 тысяч гривен.

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Темы: КременчугПолтавская областьвойнажертвы
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