Минцифры запускает англоязычное медиа об Украине
Среда, 20 июля 2022, 10:34
Министерство цифровых технологий анонсировало запуск англоязычного цифрового медиа UNITED24, которое покажет Украину миру.
Источник: Минцифры в Telegram
Дословно: "Начинаем работу над новым цифровым медиа, которое покажет настоящую Украину миру. Ее культуру, историю, бизнес, технологии, армию, украинцев.
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