Минцифры запускает англоязычное медиа об Украине

Министерство цифровых технологий анонсировало запуск англоязычного цифрового медиа UNITED24, которое покажет Украину миру.

Источник: Минцифры в Telegram

Дословно: "Начинаем работу над новым цифровым медиа, которое покажет настоящую Украину миру. Ее культуру, историю, бизнес, технологии, армию, украинцев.

Реклама:

Присоединяйтесь и помогите нам делать медиа о той Украине, которую мы с вами знаем и любим. Рассказывайте друзьям за границей и подписывайтесь на канал в YouTube".