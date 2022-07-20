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Минцифры запускает англоязычное медиа об Украине

Валентина РоманенкоСреда, 20 июля 2022, 10:34
Минцифры запускает англоязычное медиа об Украине
иллюстративное фото United 24

Министерство цифровых технологий анонсировало запуск англоязычного цифрового медиа UNITED24, которое покажет Украину миру.

Источник: Минцифры в Telegram

Дословно: "Начинаем работу над новым цифровым медиа, которое покажет настоящую Украину миру. Ее культуру, историю, бизнес, технологии, армию, украинцев.

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Темы: Минцифрымедиа
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