Мінцифри запускає англомовне медіа про Україну
Середа, 20 липня 2022, 10:34
Міністерство цифрових технологій анонсувало запуск англомовного цифрового медіа UNITED24, що покаже Україну світові.
Джерело: Мінцифри в Telegram
Дослівно: "Деталі: Починаємо роботу над новим цифровим медіа, що покаже справжню Україну світові. Її культуру, історію, бiзнес, технології, армію, українців.
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