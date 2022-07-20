Мінцифри запускає англомовне медіа про Україну

Міністерство цифрових технологій анонсувало запуск англомовного цифрового медіа UNITED24, що покаже Україну світові.

Джерело: Мінцифри в Telegram

Дослівно: "Деталі: Починаємо роботу над новим цифровим медіа, що покаже справжню Україну світові. Її культуру, історію, бiзнес, технології, армію, українців.

Приєднуйтесь і допоможіть нам робити медіа про ту Україну, яку ми з вами знаємо і любимо. Розповідайте друзям за кордоном та підписуйтесь на канал в YouTube".