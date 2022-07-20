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Мінцифри запускає англомовне медіа про Україну

Валентина РоманенкоСереда, 20 липня 2022, 10:34
Мінцифри запускає англомовне медіа про Україну
ілюстративне фото United 24

Міністерство цифрових технологій анонсувало запуск англомовного цифрового медіа UNITED24, що покаже Україну світові.

Джерело: Мінцифри в Telegram

Дослівно: "Деталі: Починаємо роботу над новим цифровим медіа, що покаже справжню Україну світові. Її культуру, історію, бiзнес, технології, армію, українців.

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Приєднуйтесь і допоможіть нам робити медіа про ту Україну, яку ми з вами знаємо і любимо. Розповідайте друзям за кордоном та підписуйтесь на канал в YouTube".

Теми: Мінцифримедіа
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