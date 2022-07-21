Лукашенко рассказал о роли Беларуси в войне России против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь помогает России в агрессии против Украины.

Источник: интервью Лукашенко агентству Франс Пресс, цитируемое белорусским агентством "Белта"

Детали: По словам Лукашенко, Беларусь "ни техникой, ни живой силой не воюет в Украине". Он также признал, что с белорусской территории были нанесены удары по военным объектам Украины, но это было сделано вроде бы "с превентивной целью".

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Прямая речь Лукашенко: "Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен сидеть и ждать, пока на голову белорусского народа ракеты начнут падать? Нет".

"Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО - не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я".

"Мы до сих пор говорим: да, мы участвуем в операции. Но каким образом: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем".

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