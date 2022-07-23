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В ООН говорят, что РФ, возможно, "технически не нарушила договоренность" ударом по Одессе - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 23 июля 2022, 22:43
В ООН говорят, что РФ, возможно, технически не нарушила договоренность ударом по Одессе - СМИ
Флаг ООН, фото Getty Images

По словам одного из высших должностных лиц Организации объединенных наций, Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, возможно, "технически не нарушила" подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию морского экспорта зерна из Украины.

Как пишет "Европейская правда", такой комментарий, не называя его должности и имени, приводит в своем материале The New York Times.

По его словам, Россия возможно технически и не нарушила договоренности, нанеся ракетный удар по порту Одессы, поскольку она не обязывалась удержаться от ударов по тем частям украинских портов, которые напрямую не задействуются для экспорта зерна, и если где-то поблизости была военная цель, Россия, возможно, воспользовалась этой лазейкой в ​​документе.

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Напомним, после обстрела Россией порта Одессы ракетами "Калибр" утром 23 июля генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш выступил с заявлением, в котором безоговорочно осуждает атаку.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что Кремль продолжает использовать продовольственный вопрос как оружие.

ЕС и ряд отдельных стран-членов осудили атаку. От многих прозвучали выводы, что такой поступок РФ является очередным подтверждением того, что каким-либо договоренностям с Кремлем вообще нельзя доверять.

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Напомним, представители Украины и России во дворце Долмабахче в Стамбуле в пятницу подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

Украина и Россия не подписывали один документ – речь идет о двух договоренностях, которые подписали Турция и ООН с Киевом и Москвой по отдельности. От Украины на подписании соглашения присутствовал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от России – министр обороны Сергей Шойгу.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Темы: ООНпортыРосcияОдесса
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