Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ООН отмежевались от заявления "источника" о праве россиян стрелять по Одесскому порту – МИД

"Европейская правда"Воскресенье, 24 июля 2022, 14:46
Генассамблея ООН. фото из Википедии

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что в ООН отмежевались от комментария неназванного чиновника о якобы праве россиян стрелять по Одесскому порту, если обстреливаемые цели не задействованы в экспорте зерна.

Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Николенко прокомментировал публикацию The New York Times по этому поводу, назвав ее "провокативной".

"Вроде бы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря нас такая позиция удивила", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что слова неназванного чиновника диссонируют с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, безоговорочно осудившего обстрел Одесского порта.

Единодушным было и международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых, добавил Николенко.

МИД Украины сразу обратился к руководству ООН за разъяснениями и сегодня получил заверение, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН.

ВИДЕО ДНЯ

"Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации", – отметил Олег Николенко.

"Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокативный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано умышленно или непреднамеренно - вопрос открытый", - добавил спикер МИД.

Напомним, после обстрела Россией порта Одессы ракетами "Калибр" утром 23 июля генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш выступил с заявлением, в котором безоговорочно осудил атаку.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что Кремль продолжает использовать еду как оружие.

ЕС и ряд отдельных стран-членов осудили атаку.

В России придумали оправдание удара по порту Одессы, но версии, во что целились военные РФ, разошлись: то ли военный катер, то ли ракеты "Гарпун", то ли и ракеты, и военный корабль.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях – в видео "ЕвроПравды", а также в статье Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Темы: ООНвойнаМИД
Главное сегодня

Зеленский: Сможем сделать то, что не удавалось прошлым поколениям

"Режимы – это в российских тюрьмах": в ОП ответили на заявления Лаврова

Глава ВР прогнозирует "дискуссии" о законопроектах, которых требует Еврокомиссия

"100% результат": ПВО утром сбила все 4 ракеты над Хмельнитчиной

Лавров собрался "спасать" украинцев от "режима Зеленского"

Оккупанты пытались продвинуться на Херсонщине, но понесли потери – сводка Генштаба

Все новости...
ГУР: Оккупанты готовят фейковое "расследование" об ужасах в драмтеатре Мариуполя
В Украине погиб польский доброволец, боец ​​ММА
ВСУ уничтожили вражескую батарею С-300 на Херсонщине — ОК "Південь"
Российских военных, которые отказываются воевать, держат в плену на Луганщине – СМИ
Последние новости
00:50
видеоХерсонщина: В ВСУ показали уничтоженную российскую батарею С-300
23:54
Отопительного сезона в Славянске не будет – мэр
23:22
Сумщина: россияне обстреливали три общины, обошлось без жертв
23:09
Погиб командир 28-й ОМБр полковник Гуляев
22:40
Футзал: Украина упустила победу в финале студенческого Чемпионата мира
22:13
фотоВыдры-волонтерки: история украинца из Бали, который вместе с животными помогает ВСУ
22:10
Зеленский: Сможем сделать то, что не удавалось прошлым поколениям
21:19
"Режимы – это в российских тюрьмах": в ОП ответили на заявления Лаврова
21:18
Глава ВР прогнозирует "дискуссии" о законопроектах, которых требует Еврокомиссия
20:37
В заповедной Чешской Швейцарии пожар, туристов эвакуируют
Все новости...