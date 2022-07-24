В ООН отмежевались от заявления "источника" о праве россиян стрелять по Одесскому порту – МИД

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что в ООН отмежевались от комментария неназванного чиновника о якобы праве россиян стрелять по Одесскому порту, если обстреливаемые цели не задействованы в экспорте зерна.

Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Николенко прокомментировал публикацию The New York Times по этому поводу, назвав ее "провокативной".

"Вроде бы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря нас такая позиция удивила", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что слова неназванного чиновника диссонируют с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, безоговорочно осудившего обстрел Одесского порта.

Единодушным было и международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых, добавил Николенко.

МИД Украины сразу обратился к руководству ООН за разъяснениями и сегодня получил заверение, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН.

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"Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации", – отметил Олег Николенко.

"Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокативный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано умышленно или непреднамеренно - вопрос открытый", - добавил спикер МИД.

Напомним, после обстрела Россией порта Одессы ракетами "Калибр" утром 23 июля генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш выступил с заявлением, в котором безоговорочно осудил атаку.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что Кремль продолжает использовать еду как оружие.

ЕС и ряд отдельных стран-членов осудили атаку.

В России придумали оправдание удара по порту Одессы, но версии, во что целились военные РФ, разошлись: то ли военный катер, то ли ракеты "Гарпун", то ли и ракеты, и военный корабль.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях – в видео "ЕвроПравды", а также в статье Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.