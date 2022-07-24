Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России придумали оправдания своему удару по Одесскому порту

Елена РощинаВоскресенье, 24 июля 2022, 12:08
В России придумали оправдания своему удару по Одесскому порту
Мария Захарова, фото ТАСС

Представительница МИД РФ Мария Захарова признала, что ракетный удар по Одесскому порту нанесли российские войска, но придумала эту оправдание. Свою версию озвучило и Министерство обороны России.

Источник: Мария Захарова в Telegram и Минобороны РФ

Прямая речь Захаровой: "Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу".

Реклама:

Детали: Так Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что циничный удар России по Одесскому порту 23 июля является варварством и доказывает невозможность диалога с РФ.

 

Представители Российской Федерации сперва заверили турецкую сторону, что "они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению".

Позже депутат Госдумы РФ Евгений Попов в разговоре с "Би-би-си Newshour" признал, что удар по порту Одессы был нанесен российскими ракетами: он утверждал, что целью удара были ракетные системы, что в порту якобы уничтожили ракеты "Гарпун".

ВИДЕО ДНЯ

"Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины – и сделаем это снова", – заявил Попов.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что в морском порту Одессы на территории судоремонтного завода "уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon". 

Также, по утверждению российского командования, "выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины".

Почему это важно: Россия продолжает говорить о законности своих действий в Украине, хотя никаких "законных" военных целей у нее нет. Украина не нападала на РФ, а Кремль даже не объявил войну и называет захватническое вторжение "специальной военной операцией", регулярно меняя ее аргументацию и цели. 

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина не подписывала никаких документов с Россией напрямую: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов" подписали отдельно представители Турции, ООН и Украины и отдельно представители Турции, ООН и России. 

Утром 23 июля Россия нанесла ракетный удар по порту в Одессе, где хранится зерно, но попали в насосную станцию, произошел пожар. 

В ООН допустили, что Россия не нарушила договоренности, нанеся ракетный удар по порту Одессы, поскольку она не обязывалась воздерживаться от ударов по тем частям украинских портов, которые напрямую не задействуются для экспорта зерна, если где-то поблизости есть военная цель.

УП, дополнено в 13:35
Темы: ОдессавойнаРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Одесса
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: