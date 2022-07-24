В России придумали оправдания своему удару по Одесскому порту

Представительница МИД РФ Мария Захарова признала, что ракетный удар по Одесскому порту нанесли российские войска, но придумала эту оправдание. Свою версию озвучило и Министерство обороны России.

Источник: Мария Захарова в Telegram и Минобороны РФ

Прямая речь Захаровой: "Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу".

Детали: Так Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что циничный удар России по Одесскому порту 23 июля является варварством и доказывает невозможность диалога с РФ.

Представители Российской Федерации сперва заверили турецкую сторону, что "они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению".

Позже депутат Госдумы РФ Евгений Попов в разговоре с "Би-би-си Newshour" признал, что удар по порту Одессы был нанесен российскими ракетами: он утверждал, что целью удара были ракетные системы, что в порту якобы уничтожили ракеты "Гарпун".

"Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины – и сделаем это снова", – заявил Попов.

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В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что в морском порту Одессы на территории судоремонтного завода "уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon".

Также, по утверждению российского командования, "выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины".

Почему это важно: Россия продолжает говорить о законности своих действий в Украине, хотя никаких "законных" военных целей у нее нет. Украина не нападала на РФ, а Кремль даже не объявил войну и называет захватническое вторжение "специальной военной операцией", регулярно меняя ее аргументацию и цели.

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина не подписывала никаких документов с Россией напрямую: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов" подписали отдельно представители Турции, ООН и Украины и отдельно представители Турции, ООН и России.

Утром 23 июля Россия нанесла ракетный удар по порту в Одессе, где хранится зерно, но попали в насосную станцию, произошел пожар.

В ООН допустили, что Россия не нарушила договоренности, нанеся ракетный удар по порту Одессы, поскольку она не обязывалась воздерживаться от ударов по тем частям украинских портов, которые напрямую не задействуются для экспорта зерна, если где-то поблизости есть военная цель.