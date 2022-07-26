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Юг: ВСУ уничтожили пункт управления вражеской армии

Ольга ГлущенкоВторник, 26 июля 2022, 01:32
Юг: ВСУ уничтожили пункт управления вражеской армии
скриншот

В районе Пятихатки украинские защитники уничтожили пункт управления, склад боеприпасов врага, 48 захватчиков и технику россиян.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Пытается (враг – ред.) подтягивать резервы живой силы и техники по крымскому направлению.

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В очередной раз вражеские силы количеством в РТГр с привлечением резервов попытались совершить наступательные действия по направлению Ищенко на Белогорку. Понеся потери, ретировались".

Детали: В ОК "Юг" сообщают, что в течение 25 июля противником нанесены три удара.

В полдень из самолетов по направлению временно оккупированной территории выпущены 2 ракеты Х-59 по Николаевской области. Одна крылатая ракета попала вблизи Большого Артакового, вторая – по окрестностям Калуги. Без потерь.

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Через час в районе Новогригоровки ударила пара Ка-52. Также без потерь.

К вечеру парами штурмовиков и ударных Ка-52 атакована Андреевка. Потери не допущены.

Украинской авиацией нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений: 6 опорных пунктах, скоплению вооружения и военной техники и командно-наблюдательному пункту в Бериславском и Херсонском районах области.

Обобщенные данные по вражеским потерям на юге: 48 захватчиков, 4 танка Т-72, 152-миллиметровая пушка-гаубица, самоходная артиллерийская установка, 3 единицы бронированной и 3 – автомобильной техники. Уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупантов и их состав боеприпасов в районе Пятихатки.

Окончательные потери врага дознаются.

Темы: Вооруженные силывойна
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