Страны ЕС согласились на сокращение потребления газа, против только Венгрия

Министры энергетики стран ЕС достигли политической договоренности о добровольном сокращении потребления газа в ближайшую зиму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило чешское председательство в Совете ЕС.

"Это не была невыполнимая миссия! Министры достигли политической договоренности по сокращению спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", - говорится в сообщении председательства в Twitter.

🔋 #TTE Energy | 👏 This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W