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Страны ЕС согласились на сокращение потребления газа, против только Венгрия

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 14:02
Страны ЕС согласились на сокращение потребления газа, против только Венгрия
Министры ЕС договариваются о сокращении потребления газа, фото из Twitter EU2022_CZ

Министры энергетики стран ЕС достигли политической договоренности о добровольном сокращении потребления газа в ближайшую зиму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило чешское председательство в Совете ЕС.

"Это не была невыполнимая миссия! Министры достигли политической договоренности по сокращению спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", - говорится в сообщении председательства в Twitter.

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Как отметил министр энергетики Люксембурга Клод Турмес, единственной страной, голосовавшей против предложения Еврокомиссии, была Венгрия. Впрочем, для принятия решения достаточно квалифицированного большинства.

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"ЕС объединился – договорились о скоординированном регулировании спроса на 15% всего за 1 неделю! Уменьшение потребления нашего газа на 45 млрд кубометров – лучший шаг, чтобы отреагировать на газовый шантаж Путина – только Венгрия проголосовала против", – заявил министр.

План предусматривает обязательную цель сокращения потребления на 15% в чрезвычайных ситуациях, таких как серьезное нарушение поставок из России, хотя и предусматривает определенные исключения для особо уязвимых стран или тех, кто является неотъемлемой частью сети блока в целом.

Быстрые темпы достижения согласия, когда Европейская комиссия впервые предложила регламент на прошлой неделе, отражают стремительное ухудшение ситуации с поставками газа из России. Снабжение через ключевой газопровод Nord Stream 1 со среды сократится примерно до 20% от мощности, а "Газпром" заявил, что еще одна турбина нуждается в техническом обслуживании и будет выведена из эксплуатации.

Это делает шансы на то, что страны ЕС смогут добиться своей цели заполнения газохранилищ на 80% еще менее вероятными, что повышает ставки на сокращение потребления. После достижения согласия правила должны войти в законодательство ЕС в ближайшие дни.

Новые правила являются "беспрецедентным шагом европейской солидарности", сказал Свен Гигольд, замминистра экономики Германии. "Страны-члены, не импортирующие российский газ, демонстрируют поддержку и обязались сократить потребление. Такого еще никогда не было" – сказал он.

В преддверии встречи министров ряд стран, включая Италию, Венгрию, Польшу, Португалию и Испанию, выразили обеспокоенность по поводу целей сокращения, ссылаясь на уже достигнутое сокращение спроса, отсутствие газовых соединений с другими странами и тот факт, что решения по энергетике обычно являются национальной компетенцией.

Председательствующая в Совете ЕС Чешская Республика в последние дни предложила ряд изменений к предложению Еврокомиссии с прошлой недели, пытаясь преодолеть их оппозицию.

Согласно проекту, с которым ознакомилось Bloomberg, изменения включали положение, согласно которому количество стран, которые должны потребовать сделать целевое сокращение спроса на 15% обязательным, возросло до пяти из трех. Еврокомиссия также может предложить чрезвычайную меру, если признает высокий риск дефицита. Чтобы оба сценария вступили в силу, необходима поддержка большинства со стороны государств-членов.

Напомним, в ЕС заявили, что заявление российского монополиста "Газпрома" о дальнейшем сокращении поставок газа в Европу на этой неделе является политически мотивированным и не имеет технических оснований.

Темы: газЕСВенгрия
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