Країни ЄС погодилися на скорочення споживання газу, проти лише Угорщина

Міністри енергетики країн ЄС досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило чеське головування в Раді ЄС.

"Це не була місія нездійсненна! Міністри досягли політичної домовленості щодо скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими", - йдеться у повідомленні головування у Twitter.

