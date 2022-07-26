Джонсон наградил Зеленского премией Уинстона Черчилля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил президента Украины Владимира Зеленского наградой сэра Уинстона Черчилля.

Источник: Twitter премьера Британии

Дословно: "Премьер-министр Борис Джонсон отметил президента Владимира Зеленского наградой сэра Уинстона Черчилля за лидерство и невероятное мужество, неповиновение и достоинство перед варварским вторжением Путина".

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Великобритания всегда будет с Украиной".

Детали: Зеленский отреагировал на отличие и отметил, что это для него "чрезвычайная честь".

Today Prime Minister @BorisJohnson presented President @ZelenskyyUa with the Sir Winston Churchill Leadership Award for incredible courage, defiance and dignity in the face of Putin’s barbaric invasion.



The UK will always #StandWithUkraine 🇬🇧🇺🇦 #ChurchillAward pic.twitter.com/o2uYP9m8LB ВИДЕО ДНЯ July 26, 2022

Прямая речь Зеленского: "Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему.

Украина и вся Европа всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь нашему народу и самой идее свободы.

Демократии мира способны остановить любую тиранию. Мы способны остановить любое зло, угрожающее нашей свободе. Только общего лидерства всего свободного мира может хватить для этого".