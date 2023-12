Джонсон наградил Зеленского премией Уинстона Черчилля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил президента Украины Владимира Зеленского наградой сэра Уинстона Черчилля.

Источник: Twitter премьера Британии

Дословно: "Премьер-министр Борис Джонсон отметил президента Владимира Зеленского наградой сэра Уинстона Черчилля за лидерство и невероятное мужество, неповиновение и достоинство перед варварским вторжением Путина".

Великобритания всегда будет с Украиной".

Детали: Зеленский отреагировал на отличие и отметил, что это для него "чрезвычайная честь".

