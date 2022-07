Джонсон нагородив Зеленського премією Вінстона Черчилля

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відзначив президента України Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчилля.

Джерело: Twitter прем'єра Британії

Дослівно: "Прем'єр-міністр Борис Джонсон відзначив президента Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчілля за лідерство та неймовірну мужність, непокору та гідність перед варварським вторгненням Путіна".

Велика Британія завжди буде з Україною".

Деталі: Зеленський відреагував на відзнаку і зазначив, що це для нього "надзвичайна честь".

Today Prime Minister @BorisJohnson presented President @ZelenskyyUa with the Sir Winston Churchill Leadership Award for incredible courage, defiance and dignity in the face of Putin’s barbaric invasion.



The UK will always #StandWithUkraine 🇬🇧🇺🇦 #ChurchillAward pic.twitter.com/o2uYP9m8LB