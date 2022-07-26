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Джонсон нагородив Зеленського премією Вінстона Черчилля

Мазуренко Альона Вівторок, 26 липня 2022, 19:45
фото: ОП

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відзначив президента України Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчилля. 

Джерело: Twitter прем'єра Британії

Дослівно: "Прем'єр-міністр Борис Джонсон відзначив президента Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчілля за лідерство та неймовірну мужність, непокору та гідність перед варварським вторгненням Путіна".

Велика Британія завжди буде з Україною".

Деталі: Зеленський відреагував на відзнаку і зазначив, що це для нього "надзвичайна честь".

Пряма мова Зеленського: "Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся на захист свободи від тиранії, яка намагається повернути нас до найгіршого.

ВІДЕО ДНЯ

Україна і вся Європа завжди памʼятатимуть тих, хто, не вагаючись, прийшов на допомогу нашому народу і самій ідеї свободи.

Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію. Ми здатні зупинити будь-яке зло, що загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства всього вільного світу може вистачити для цього".

 

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Теми: ЗеленськийВелика БританіяБорис Джонсон
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