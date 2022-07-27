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Для 84% украинцев территориальные уступки недопустимы – КМИС

Елена РощинаСреда, 27 июля 2022, 12:58
Российское вторжение в Украину, динамическая карта из Википедии

Одна десятая часть украинцев согласна уступить России территории ради прекращения войны, но для 84% граждан территориальные уступки недопустимы.

Источник: Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам опроса, проведенного 6-20 июля 2022 года

Детали: Для 84% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы.

Лишь 10% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

По сравнению с маем настроения населения практически не изменились (тогда 82% высказались против территориальных уступок).

 

Несколько более склонны к уступкам опрошенные с востока страны и те, кто называет себя русскоязычными "русскими" на территории Украины.

 
 

Несмотря на чувствительность вопроса, респонденты, похоже, были достаточно искренними: методика "задуманного знакомого" показала незначительную разницу по сравнению с "прямым вопросом" – 80% против территориальных уступок Украины, 14% допускают их ради мира.

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6-20 июля социологи КМИС провели всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Опрошены 2000 респондентов на подконтрольных Украине территориях, метод CATI – телефонные интервью с использованием компьютера – на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

В мае среди всех опрошенных КМИСом респондентов 2.5-4% проживали на оккупированных после 24 февраля территориях (и это соответствовало проценту проживающих там, потому что генерация номеров телефонов была случайной), а сейчас из-за отключения оккупантами телефонной связи удалось опросить меньше респондентов проживающих в оккупированных населенных пунктах – их количество составляет 0.2%.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала бы 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%. ,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны добавляется определенное систематическое отклонение.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что хотя взгляды проживавших в оккупации респондентов несколько отличались, но при этом общие тенденции были достаточно схожи. То есть невозможность сейчас опросить таких респондентов существенно не влияет на качество результатов.

Есть другие факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях "военного времени", однако в КМИС считают, что полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

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Темы: социологияопросвойнаобщество
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