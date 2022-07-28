Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В День государственности оккупанты выпустили по Украине 2 десятка ракет - Воздушные силы

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 09:55
В День государственности оккупанты выпустили по Украине 2 десятка ракет - Воздушные силы

Российская армия ударила ракетами разного класса по Украине 28 июля по трем направлениям.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: По словам Игната, россияне выпустили "Калибры" из акватории Черного моря, "Искандеры" из района Зябровка Гомельской области Беларуси и ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3, базирующихся на аэродроме Шайковка в России.

Реклама:

Всего враг выпустил около 20 ракет.

К сожалению, в силу тяжести поражения подобных воздушных целей на этот раз ПВО не удалось сбить эти ракеты.

Что предшествовало: Утром 28 июля воздушная тревога звучала во многих регионах Украины. Враг ударил по северу страны. По предварительным данным полиции, жертв или пострадавших в результате ракетного удара российской армии по Вышгородскому району Киевщины нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
В Британии предупредили о росте рисков ядерной войны
Британская разведка: контрнаступление Украины на Херсонщине набирает обороты
Утро началось с ракетных обстрелов в 5 областях – сводка ОВА
ВСУ за две недели освободили 3 села на Херсонщине – Генштаб
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: