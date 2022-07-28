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В День государственности оккупанты выпустили по Украине 2 десятка ракет - Воздушные силы

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 09:55

Российская армия ударила ракетами разного класса по Украине 28 июля по трем направлениям.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: По словам Игната, россияне выпустили "Калибры" из акватории Черного моря, "Искандеры" из района Зябровка Гомельской области Беларуси и ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3, базирующихся на аэродроме Шайковка в России.

Всего враг выпустил около 20 ракет.

К сожалению, в силу тяжести поражения подобных воздушных целей на этот раз ПВО не удалось сбить эти ракеты.

Что предшествовало: Утром 28 июля воздушная тревога звучала во многих регионах Украины. Враг ударил по северу страны. По предварительным данным полиции, жертв или пострадавших в результате ракетного удара российской армии по Вышгородскому району Киевщины нет.

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Темы: война
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