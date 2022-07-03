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На здание в Белгороде упала часть ракеты российского ЗРПК "Панцирь" - The Insider

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 июля 2022, 13:31
фото: "жесть белгород"

В многоэтажку в Белгороде попала часть ракеты российского ЗРПК "Панцирь", уверены журналисты-исследователи. Такого вооружения нет у Украины.

Источник: The Insider

Детали: Журналистам эту информацию подтвердил военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT.

Фотография попавшей в дом ракеты была опубликована в Telegram-канале "Жесть Белгород".

Предыстория: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде была серия "громких звуков". Сейчас сообщается о 4 погибших.

При этом Гладков не уточнил, что именно произошло: по его словам, в городе "предположительно сработала система ПВО", но что конкретно стало причиной пожаров, губернатор не сообщил.

В российском городе Курск тоже ночью слышали взрывы, губернатор сообщил, что работала ПВО.

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Темы: Росcияпропагандавойна
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