На здание в Белгороде упала часть ракеты российского ЗРПК "Панцирь" - The Insider
В многоэтажку в Белгороде попала часть ракеты российского ЗРПК "Панцирь", уверены журналисты-исследователи. Такого вооружения нет у Украины.
Источник: The Insider
Детали: Журналистам эту информацию подтвердил военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT.
Фотография попавшей в дом ракеты была опубликована в Telegram-канале "Жесть Белгород".
Предыстория: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде была серия "громких звуков". Сейчас сообщается о 4 погибших.
При этом Гладков не уточнил, что именно произошло: по его словам, в городе "предположительно сработала система ПВО", но что конкретно стало причиной пожаров, губернатор не сообщил.
В российском городе Курск тоже ночью слышали взрывы, губернатор сообщил, что работала ПВО.