В Белгороде погибла семья из Харьковщины – глава ОТГ

В российском Белгороде в ночь на воскресенье в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, погибла семья из села Цуповка Дергачевского района Харьковской области.

Источник: глава Дергачевской территориальной общины Вячеслав Задоренко в Facebook, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в видео в Telegram

Дословно Задоренко: "Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки – 3 человека, в том числе и маленький ребенок".

Детали: Глава ОТГ сообщил, что эта информация поступила от "вынужденных переселенцев".

"Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов вынуждены были бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории", – сказал он.

Вместе с тем, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на воскресенье якобы в результате попадания остатков украинской ракеты в Белгороде погибли 4 человека, из которых трое граждан Украины и один – гражданин РФ. Также ранены 4 человека, среди них ребенок.

Гладков заявляет, что якобы Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами "Точка У", и они были сбиты, но частично разрушенная ракета упала на жилой квартал.

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Хотя ранее расследователи выяснили, что в многоэтажку в Белгороде попала часть ракеты российского ЗРПК "Панцирь", у Украины нет такого оружия.

Что предшествовало: В ночь на воскресенье Гладков сообщил о взрывах в Белгороде. По его словам, сработало ПВО.

Впоследствии Гладков сообщил, что три человека погибли, пострадали четверо. Имеются частичные разрушения 11 многоквартирных домов. По меньшей мере, 39 частных жилых домов разрушены частично, из них 5 полностью.