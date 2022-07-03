Зеленский о Лисичанске: В окрестностях идут бои, РФ не имеет окончательного контроля

В окрестностях Лисичанска Луганской области идут бои, но город не находится окончательно под контролем российской армии.

Источник: президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в воскресенье, сообщает Суспільне

Детали: Президент отметил, что в Лисичанске ситуация сложная, но окончательно сказать, что город находится под контролем российской армии, нельзя.

Прямая речь: "Там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет, и это правда, это слабое наше место".

Больше деталей: Президент подчеркнул, что правительство и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы ускорить поставки оружия, которое позволит иметь огневое преимущество и больше давить на Россию на Лисичанском направлении.

"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована, они понятны. Но вы должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация. У нас так было во многих городках, к сожалению, уже полностью разрушены местах: такие места, которые вы знаете, передавались, извините за такое сравнение. Передавались с одной стороны другой ежедневно", - добавил Зеленский.

Что предшествовало: Утром 3 июля стало известно, что оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска.

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При этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину об оккупации всей Луганской области.