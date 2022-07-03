Путину доложили о полной оккупации Луганщины
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину об оккупации всей Луганской области.
Источник: ТАСС, РИА Новости со ссылкой на Минобороны
Детали: Путину сообщили о якобы полном контроле над Лисичанском со стороны россиян.
Кроме Лисичанска они якобы оккупировали Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую гору.
Почему это важно: Путин, который собирался за 2 дня захватить Киев и всю Украину, пытается представить своему электорату оккупацию Луганской и Донецкой областей как победу в войне.
Украина официально не сообщает о ситуации в Лисичанске.
Напомним: Утром 3 июля стало известно, что оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска.
Шойгу уже приукрашал свои достижения перед Путиным. В частности, еще 21 апреля он наплел своему президенту об "освобождении Мариуполя".
Защитники Украины вышли из "Азовстали" почти через месяц – 17 мая.