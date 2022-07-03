Путину доложили о полной оккупации Луганщины

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину об оккупации всей Луганской области.

Источник: ТАСС, РИА Новости со ссылкой на Минобороны

Детали: Путину сообщили о якобы полном контроле над Лисичанском со стороны россиян.

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Кроме Лисичанска они якобы оккупировали Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую гору.

Почему это важно: Путин, который собирался за 2 дня захватить Киев и всю Украину, пытается представить своему электорату оккупацию Луганской и Донецкой областей как победу в войне.

Украина официально не сообщает о ситуации в Лисичанске.

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Напомним: Утром 3 июля стало известно, что оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска.

Шойгу уже приукрашал свои достижения перед Путиным. В частности, еще 21 апреля он наплел своему президенту об "освобождении Мариуполя".

Защитники Украины вышли из "Азовстали" почти через месяц – 17 мая.