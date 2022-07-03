Зеленский прокомментировал отступление из Лисичанска

Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинские войска вернутся в Лисичанск благодаря тактике и поставке современного оружия.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "…Мы бережем жизнь воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно – что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия".

Детали: Зеленский заверил, что "Украина ничего не отдает".

"А когда кто-то в Москве что-то докладывает о Луганской области, пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что они имеют за это время и сколько они за это заплатили. Потому что нынешние их доклады также пойдут прахом, как и тогдашние", - отметил президент, имея в виду министра обороны России Сергея Шойгу, который в воскресенье доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области.

Президент подчеркнул, что Украина постепенно продвигается вперед и в Харьковской, и в Херсонской области, и на море.

"Змеиный – тому хороший пример. Будет день, когда то же самое скажем и о Донбассе", – сказал он.

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Что предшествовало: В воскресенье Генштаб сообщил, что после тяжелых боев Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области.