Оккупанты усиливают террор в Херсоне – замглавы облсовета

Российские оккупанты перед проведением так называемого "референдума" о присоединении к РФ усиливают фильтрационные процедуры и террор в Херсоне.

Источник: первый зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Дословно: "Для наших людей эта подготовка к шоу ("референдуму" - ред.), к сожалению, обернется очередным усилением фильтрационных процедур и террора.

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Херсон оккупанты "перерывают" основательно – гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и коммунальные объекты".

Детали: Соболевский посоветовал жителям соблюдать максимальную осторожность и держаться подальше от оккупантов.

"Орки работают по совковым методичкам плановым методом, и им просто необходимо закрывать месячные и календарные плановые показатели по разоблачённым экстремистам, диверсантам и партизанам", – отметил он.

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По словам Соболевского, в рамках подготовки к "референдуму" оккупанты проводят манипулятивные "общественные мероприятия" наподобии форума "Мы вместе с Россией".

"Запланированы были и ряд поездок по области со стороны депутатов Госдумы РФ, а также должностных лиц высокого уровня. Правда, предварительный график этих поездок оказался "слит", и его оркам придется, скорее всего, менять, к тому же не исключено, что добираться в Херсон московским випам придется по воде", – добавил первый зампредседателя Херсонского облсовета.

Что предшествовало: 28 июля Соболевский обнародовал фотосвидетельство того, как российские оккупанты пытаются проложить понтонную переправу в Херсоне после того, как ВСУ точными ударами повредили Антоновский мост.