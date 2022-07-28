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Вместо Антоновского моста понтоны: появилось фото, как оккупанты прокладывают переправу

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 16:43
ПОВРЕЖДЕННЫЙ АНТОНОВСКИЙ МОСТ, СКРИНШОТ

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский обнародовал фотосвидетельство того, как российские оккупанты пытаются проложить понтонную переправу в Херсоне после того, как ВСУ точными ударами повредили Антоновский мост.

Источник: Соболевский в Facebook

 

Прямая речь Соболевского: "Четыре буксира, которые тянут за собой понтоны с автомобилями, не решат проблемы с поставкой военной группировки орков в Херсоне. Не сильно они помогут и при отступлении оккупационных войск. И точно на них не хватит места для коллаборантов, когда их хозяев погонят из Херсона".

Предыстория:

  • В ночь на 27 июля в пабликах распространялись сообщения и видео об ударах по Антоновскому мосту и работе российских средств ПВО в оккупированном Херсоне.
  • Позже начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила, что украинские военные нанесли точечные ракетные удары по Антоновскому мосту в Херсоне.
  • Ставленец оккупантовв Кирилл Стремоусов также заявил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждение после ночной атаки Вооруженных сил Украины.
  • Ранее Антоновский мост уже подвергался ударам и повреждениям. Этот мост является ключевым для поставок российским захватчикам военнослужащих и военной техники из оккупированного Крыма в Херсон.

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Темы: войнаХерсонРосcияУкраина
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