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На двух направлениях враг понес потери и отступил – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 07:18
украинские военные, фото: Генштаб ВСУ

На Славянском и Бахмутском направлениях россияне вели штурмовые действия, однако понесли потери и отошли.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Ведет воздушную разведку БПЛА.

Обстрелял из ствольной артиллерии объекты инфраструктуры населённых пунктов Железный Мост Черниговской и Журавка Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия вдоль государственной границы Украины, производит систематические обстрелы позиций украинских войск вдоль всей линии столкновения с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Харьков, Слатино, Питомник, Черкасские Тишки, Федоровка, Петровка, Рубежное, Мосьпаново, Победа, Асеевка, Гусаровка и Чеполь.

Вел воздушную разведку БПЛА в районах Прудянки, Дуванки и Шаповаловки. Нанес авиационный удар возле Старого Салтова.

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В направлении Новая Гусаровка – Гусаровка, силами разведывательной группы, пытался уточнить размещение позиций ВСУ, успеха не имел, группа отошла.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки. Вел штурмовые действия возле Дмитровки, успеха не имел, отошел.

Безуспешно пытался применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины, понес потери и отошел.

На Донецком направлении противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ведёт штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации. Пытается определить систему обороны украинских подразделений.

На Северском направлении совершал обстрелы из артиллерии возле Славянска, Северска, Выемки, Спорного и Серебрянки. Нанес авиаудары неподалеку Спирного и Григоровки.

На Бахмутском направлении вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Перевозное, Федоровка, Яковлевка, Покровское, Веселая Долина, Семигорье, Константиновка и Железное. Нанес авиаудары возле Покровского и Бахмута.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, с потерями отошли назад.

Неудачной стала попытка разведки позиций переднего края в направлении Стряповка – Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена. Зафиксировано ведение воздушной разведки враждебными БПЛА возле Павлограда, Краматорска и Озерного.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Новокалинового, Тоненького, Опросного, Водяного, Песков и Невельского. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Новоселовки. Вел штурмовые действия в направлении Веселое – Пески и Лозовский – Пески, успеха не имел, отошел. Противник задействовал для разведки БПЛА в районе Покровска и Авдеевки.

На Новопавловском направлении совершал обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Золотая Нива, Времевка и Новополь. Авиационные удары зафиксированы недалеко от Степного и Малых Щербаков.

На Запорожском направлении активных действий враг не вел. Обстрелял районы Волшебного, Орехово и Каменского. Вел воздушную разведку БпЛА возле Орехова и Новояковловки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны на Криворожском направлении. Продолжает осуществлять огневое влияние и авиационные удары для сковывания действий наших подразделений. Принимает меры по восполнению потерь и усилению войск.

Совершал обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Осокоровка, Ивановка, Токарево, Нововоронцовка, Белая Криница, Андреевка, Веселый Кут, Партизанское, Шевченково, Благодатное, Украинка, Прибужское и Днепровское. Вел воздушную разведку позиций ВСУ.

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Темы: Вооруженные силывойна
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