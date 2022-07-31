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Оккупанты перебрасывают силы на Запорожское направление – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 18:34
Оккупанты перебрасывают силы на Запорожское направление – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Оккупанты перемещают отдельные подразделения со Славянского на Запорожское направление, а также имеют частичный успех в районе Авдеевки.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага со Славянского на Запорожское направление".

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Детали: На Авдеевском направлении противник, имеющимися средствами огневого поражения, совершал обстрелы возле Невельского, Уманского, Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков и Новобахмутовки. Российская штурмовая и армейская авиация цинично ударила по населенным пунктам Авдеевка, Новоселовка и Юрьевка.

Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков. Здесь штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Дуванка, Уды, Дементиевка, Петровка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарное, Русские Тишки, Протопоповка, Верхняя Роганка, Коробочкино, Борщевая, Старый Салтов, Русская Лозовая, Слатино и Сосновка. Нанес авиаудар неподалеку от Старого Салтова.

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Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки. Получили отпор и отошли.

На Славянском направлении враг задействовал артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Славянск, Андреевка, Долина, Довгенькое, Курулька, Гусаровка, Адамовка, Богородичное, Краснополье, Карнауховка, Красное, Семиланное, Грушуваха и Красная Поляна.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Северска, Калеников, Переездного, Звановки, Выемки, Верхнекаменского, Кривой Луки, Спирного и Серебрянки. Нанес авиаудары вблизи Спирного и Григоровки.

В районе Серебрянки, силами разведывательной группы, пытался выявить позиции украинских войск, успеха не имел, отошел. Задействовал для разведки БПЛА возле Григоровки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцево, Соледар, Яковлевка, Покровское и Белогоровка.

Под прикрытием авиации пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского. Эти планы метким огнем сорвали украинские воины. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли.

На Новопавловском направлении артобстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Марьинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Новополь, Новоселка, Времовка, Белогорье, Зеленое Поле, Павловка, Ольговское, Угледар, Новоукраинка, Темировка, Степногорск, Гулянепольское, Малая Токмачка, Зализнычне, Нестерянка и Малые Щербаки. Штурмовая и армейская авиация врага нанесла удары возле Малых Щербаков, Степного, Марьинки и Егоровки. Противник осуществил воздушную разведку БпЛА вблизи Степногорска и Мирного.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась, подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении из ствольной и реактивной артиллерии противник обстрелял районы населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Шевченково, Рыжевку, Белополье, Искрисковщину и Ромашково Сумской области. Также провел воздушную разведку БПЛА возле Железного Моста Черниговской области.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления. Применяет средства огневого поражения для обстрелов позиций украинских войск, разрушения объектов гражданской и военной инфраструктуры вдоль линии столкновения и в глубине обороны.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В готовности к ударам высокоточным оружием находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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