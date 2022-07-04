ISW: За захват Лисичанска отвечают двое топ-военных РФ — настолько это важно Путину

То, что два высокопоставленных российских командира несут ответственность за военные действия в районе Лисичанска – примечательно и означает, что президент России Владимир Путин не доверяет младшим офицерам.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что за Лисичанск и район к западу от него отвечали командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин (который также командует "южной" группой войск России в Украине).

Как отмечается, участие двух таких высокопоставленных офицеров, привлеченных к одному делу на небольшом участке фронта, примечательно и, вероятно, указывает на то значение, которое Путин придает захвату Лисичанска и границы Луганской области, а также на его недоверие к младшим офицерам.

Что предшествовало: 3 июля Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске. 3 июля ISW сообщал, что россияне захватят Луганщину в ближайшие дни.