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Россия после Лисичанска переключится на захват Донецкой области – британская разведка

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 08:22

Российские войска после захвата города Лисичанск в Луганской области, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Город был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины. Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вторжение России продолжает оказывать разрушительное воздействие на сельскохозяйственный сектор Украины. Война привела к серьезным сбоям в цепочках поставок семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры.

Российская блокада Одессы продолжает серьезно ограничивать экспорт зерна из Украины. Из-за этого экспорт сельскохозяйственной продукции Украины в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года.

"После отступления от Змеиного острова, аванпоста на Черном море, Россия ошибочно заявила, что "мяч теперь на стороне Украины" в отношении улучшения экспорта зерна. На самом деле именно вмешательство России в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис", - говорится в сообщении.

В воскресенье Генштаб сообщил, что после тяжелых боев Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области.

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Темы: войнаразведка
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