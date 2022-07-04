Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава ГУР: В Беларуси находится мизерное количество российских войск

"Украинская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 10:52
Глава ГУР: В Беларуси находится мизерное количество российских войск
скриншот

По данным украинской разведки, в настоящее время в Беларуси находятся незначительные военные силы России, и наращивание не наблюдается.

Источник: глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Буданова: Вообще ничтожное количество, абсолютно мизерное (российских войск в Беларуси – ред.)".

Реклама:

Детали: По словам Буданова, на сегодняшний день нет оснований считать, что Россия будет увеличивать войска в Беларуси.

Он добавил, что со стороны белорусских войск угрозы для Украины также нет – армия страны проводит плановую учебу, о которой разведка знала за два с половиной месяца до их начала. Если же угроза появится, разведка будет об этом знать.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 июля стало известно, что учения Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны продлили по меньшей мере до 9 июля.
  • 3 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и что он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины.

Темы: войнаРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, документировавший последствия разрушений
Россияне безуспешно пытались наступать на 3 направлениях – сводка Генштаба
Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонщине: есть погибший и раненые
Последние новости
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
Все новости...
Реклама: