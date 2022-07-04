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Глава ГУР: В Беларуси находится мизерное количество российских войск

"Украинская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 10:52
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По данным украинской разведки, в настоящее время в Беларуси находятся незначительные военные силы России, и наращивание не наблюдается.

Источник: глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Буданова: Вообще ничтожное количество, абсолютно мизерное (российских войск в Беларуси – ред.)".

Детали: По словам Буданова, на сегодняшний день нет оснований считать, что Россия будет увеличивать войска в Беларуси.

Он добавил, что со стороны белорусских войск угрозы для Украины также нет – армия страны проводит плановую учебу, о которой разведка знала за два с половиной месяца до их начала. Если же угроза появится, разведка будет об этом знать.

Что предшествовало:

  • 1 июля стало известно, что учения Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны продлили по меньшей мере до 9 июля.
  • 3 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и что он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины.

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Темы: войнаРосcияБеларусь
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