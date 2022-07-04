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HIMARS уже в Запорожье: военные показали работу реактивных систем

"Украинская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 16:53
HIMARS уже в Запорожье: военные показали работу реактивных систем
Фото Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ показал, как реактивные системы залпового огня HIMARS работают по позициям оккупантов в Запорожской области.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно".

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В Генштабе добавили, что украинские военные продолжают демилитаризацию российской оккупационной армии.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS). Сообщалось, что первоначально будут предоставлены четыре системы HIMARS, для обучения украинским военным понадобится ориентировочно три недели.
  • 15 июня в США сообщили, что украинские военные завершили обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и до конца июня Украина получит их для обороны на Донбассе.

Темы: войнаоружиеУкраина
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