HIMARS уже в Запорожье: военные показали работу реактивных систем
Понедельник, 4 июля 2022, 16:53
Генеральный штаб ВСУ показал, как реактивные системы залпового огня HIMARS работают по позициям оккупантов в Запорожской области.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно: "Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно".
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В Генштабе добавили, что украинские военные продолжают демилитаризацию российской оккупационной армии.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS). Сообщалось, что первоначально будут предоставлены четыре системы HIMARS, для обучения украинским военным понадобится ориентировочно три недели.
- 15 июня в США сообщили, что украинские военные завершили обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и до конца июня Украина получит их для обороны на Донбассе.