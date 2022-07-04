Путин присвоил "Герою России" командующему ЦВО за оккупацию Луганщины

Президент РФ Владимир Путин подпишет указ о присвоении званий "Герой России" командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину и командующему 2-м армейским корпусом "народной милиции "ЛНР" Эседулле Абачеву.

Источник: Путин во время разговора с Министром обороны Сергеем Шойгу

Прямая речь Путина": "Генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач.

С вашим предложением о присвоении командующему группировкой "Центр" генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен.

Соответствующий указ президента сегодня будет подписан".

During a meeting with Shoigu, Putin said that the “East” and “West” groupings are still taking part in the war, and that the Central grouping CO Alexander Lapin and the Deputy Commander of the 8th CAA Major General Abachev will receive the Hero of Russia. https://t.co/zTaYDKcasq pic.twitter.com/HoyVu97oU8 — Rob Lee (@RALee85) July 4, 2022

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Справка: 26 июня по данным российских СМИ Шойгу прилетал в Украину, где встречался с командующими. Среди них не было ни Лапина, ни генерала армии Сергея Суровикина, якобы управляющих русской армией на войне.

Однако возле Шойгу все время находился генерал-полковник Геннадий Жидко, который по данным журналистов-расследователей CIT командует оккупационными войсками в Украине.

Сам Путин о Жидко не упоминал.

Предыстория: Путин дал указание Шойгу дать отдых войскам, участвовавшим в захвате Луганщины.