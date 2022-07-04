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Путин присвоил "Герою России" командующему ЦВО за оккупацию Луганщины

Роман ПетренкоПонедельник, 4 июля 2022, 18:05
путин и шойгу, фото кремля

Президент РФ Владимир Путин подпишет указ о присвоении званий "Герой России" командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину и командующему 2-м армейским корпусом "народной милиции "ЛНР" Эседулле Абачеву.

Источник: Путин во время разговора с Министром обороны Сергеем Шойгу

Прямая речь Путина": "Генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач.

С вашим предложением о присвоении командующему группировкой "Центр" генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен.

Соответствующий указ президента сегодня будет подписан".

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Справка: 26 июня по данным российских СМИ Шойгу прилетал в Украину, где встречался с командующими. Среди них не было ни Лапина, ни генерала армии Сергея Суровикина, якобы управляющих русской армией на войне.

Однако возле Шойгу все время находился генерал-полковник Геннадий Жидко, который по данным журналистов-расследователей CIT командует оккупационными войсками в Украине.

Сам Путин о Жидко не упоминал.

Предыстория: Путин дал указание Шойгу дать отдых войскам, участвовавшим в захвате Луганщины.

Темы: ПутиноккупациявойнаЛуганская область
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