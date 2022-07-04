Спикер уточнила об украинском флаге на Змеином: Доставили, но не устанавливали

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк изменила свои слова о том, что на Змеином "подняли украинский флаг"

Источник: Гуменюк в комментарии CNN

Детали: Гуменюк, заявила, что флаг страны был сброшен на Змеином острове, но еще не поднят, поясняя более ранние замечания относительно статуса флага. Она объяснила, что ее фразу следует воспринимать "метафорически".

Прямая речь Гуменюк: "Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет развеваться.

На остров никто не высаживался. Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет".

Предыстория: Ранее 4 июля Гуменюк сказала, что "флаг Украины установлен на острове Змеиный".