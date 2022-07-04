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На Змеином поднят украинский флаг - спикер Сил обороны Юга

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 июля 2022, 13:41
Змеиный до оккупации россиянами. ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Остров Змеиный официально вернули под юрисдикцию Украины.

Источник: начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 4 июля

Прямая речь: "Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины".

Предыстория:

  • 30 июня российские оккупанты сбежали со Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и из украинской гаубицы "Богдана".
  • Позже российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "как жест доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как выгоняли оккупантов со Змеиного.

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Темы: Змеиныйвойна
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