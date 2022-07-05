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В России заговорили о "реваншистских стремлениях" Японии

Елена РощинаВторник, 5 июля 2022, 08:42
Курильские острова и Япония на карте

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Япония активизировала реваншистские устремления в отношении Курильских островов.

Источник: Патрушев в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе, "РИА Новости"

Прямая речь: "Обстановка в пограничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов, созданием новых военных блоков".

Предыстория: 

Справка: Спор о принадлежности южных Курильских островов между Россией и Японией не урегулирован со времени окончания Второй мировой войны. 

После войны все Курильские острова были "включены" в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, считая их оккупированной частью страны. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км², общая площадь спорной территории – примерно 200 тыс. км². 

Знать больше: Как российско-украинская война заставила Японию возобновить конфликт с РФ

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Темы: РосcияЯпониямеждународные отношениявойна
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