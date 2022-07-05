В России заговорили о "реваншистских стремлениях" Японии

Курильские острова и Япония на карте

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Япония активизировала реваншистские устремления в отношении Курильских островов.

Источник: Патрушев в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе, "РИА Новости"

Прямая речь: "Обстановка в пограничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов, созданием новых военных блоков".

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Предыстория:

7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть "Курильских" островов японскими исконными территориями.

21 марта Российская Федерация заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору относительно южных Курильских островов.

Справка: Спор о принадлежности южных Курильских островов между Россией и Японией не урегулирован со времени окончания Второй мировой войны.

После войны все Курильские острова были "включены" в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, считая их оккупированной частью страны. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км², общая площадь спорной территории – примерно 200 тыс. км².

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