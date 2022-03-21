Россия отказалась от переговоров с Японией о спорных Курилах

Российская Федерация заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору относительно южных Курильских островов.

Источник: заявление МИД РФ, российский "Интерфакс"

Дословно МИД РФ: "С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине…, российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны".

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Детали: Россия решила прекратить безвизовые поездки японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между "южными Курильскими островами Российской Федерации" и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

Кроме того, РФ выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Россия блокирует продление статуса Японии в качестве "партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу".

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В МИД РФ при этом заявили, что "вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства".

Этому предшествовало: После полномасштабного вторжения России в Украину Япония ввела санкции в отношении высших должностных лиц России, включая президента Владимира Путина, ряда бизнесменов, депутатов, а также против юридических лиц.

Япония лишила РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть "Курильских" островов японскими исконными территориями.

Кроме того, премьер-министр Японии потребовал от Индии четкого ответа на вторжение России в Украину, так как оно пошатнуло "основу международного порядка".

Справка: Спор о принадлежности южных Курильских островов между Россией и Японией не урегулирован со времени окончания Второй мировой войны.

После войны все Курильские острова были "включены" в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, считая их оккупированной частью страны. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км², общая площадь спорной территории – примерно 200 тыс. км².