Ситуация в областях: россияне пустили ракеты по Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях

Российские войска продолжают бить по южным и восточным областям Украины, по Шостке, Николаеву и Днепропетровщине нанесли ракетные удары.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8:00 5 июля

Детали: Сумская область: за прошедшие сутки под обстрелами были приграничные общины Сумщины. На территорию Краснопольской общины россияне сбросили самодельное взрывное устройство. А также били минометным огнем. Жители одного из населенных пунктов остались без воды в результате разрушения водонапорной башни. Россияне обстреливали Шалыгинскую общину и пустили ракеты по школе в Эсманской общине, в результате чего 4 человека получили ранения.

В Новослободской общине минометным огнем россияне разрушили хозяйственное сооружение и электросети. Также минометами с территории РФ оккупанты обстреляли Белопольскую общину Сумского района и сбросили гранату с беспилотника. Вечером 4 июля россияне запускали ракеты по одному из сел Белопольской общины и открывали огонь из минометов и САУ. По меньшей мере, два человека ранены.

В 4 утра 5 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Шостке. Повреждено частное предприятие, ранен один человек. В 4:30 утра россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии Середино-Будскую общину. Повреждены линии электропередач и два частных дома. Информации о жертвах нет. Утром также был минометный обстрел Шалыгинской общины.

На Днепропетровщину утром 5 июля летели 7 ракет, 6 из которых украинские военные сбили. Одна прилетела в город Покров, в частный сектор – в результате разрушены несколько домов, в нескольких выбило стекла. В одном из домов из-за взрыва произошел пожар. Там было 6 человек. К счастью, никто не пострадал. Под утро из артиллерии враг снова обстрелял Криворожский район – три населенных пункта Зеленодольской общины. Масштабы разрушений уточняются. Предварительно, без пострадавших.

Харьковская область: ночью оккупанты нанесли удар по одному из районов Харькова, пострадавших нет. Продолжается обследование территории после обстрела. По области оккупанты наносили удары по Дергачевской общине Харьковского района – там горел жилой дом и гараж. В Изюмском районе в с. Нефтяников в результате попадания боеприпаса горела крыша двухэтажного дома. За сутки по области один человек ранен.

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Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в 2 часа ночи враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова.

Фото Из Telegram СинЕгубова

Частично разрушено здание, от ракеты россиян осталась воронка на территории. На территории находился один охранник, пострадавших нет.

Фото Из Telegram СинЕгубова

Луганщина: украинские военные держат оборону небольшой части Луганщины, чтобы основные силы успели построить защитные редуты. Оккупанты пытаются возобновить административную деятельность. В Северодонецке создали комендатуру, которая, по их замыслу, должна заменить местные власти, ищут специалистов ЖКХ. Россияне собираются делать перепись детей в Северодонецке для возобновления учебного процесса. Бои на административных границах области продолжаются.

Донецкая область: продолжаются обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Бахмута, Кураховки, Новоселовки-1, с.Северное, с.Малотарановка. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. За сутки – двое погибших и шесть раненых гражданских.

В Николаевской области утром 5 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Информация о последствиях уточняется. В Баштанском районе ночью и утром были обстрелы Широковской общины. Обстрелы преимущественно вне населенных пунктов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Утром также россияне обстреляли Ингульскую общину. Обстрелы преимущественно вне населенных пунктов, в результате которых возникло возгорание поля с рапсом. Потерпевших нет. В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Также оккупанты обстреливают Баштанскую общину. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Николаевский район: вечером 4 июля обстреляли с. Лиманы Галицыновской общины, в результате чего разрушен жилой дом в пределах населенного пункта, за пределами села горели поля с урожаем.

Херсонщина: острая ситуация в пригородах Херсона и населенных пунктах, граничащих с соседними регионами, в частности – в общинах Высокополья, Нововоронцовки, Великой Александровки, Калиновского. Населенные пункты обстреливают из "Градов" и "Смерчей". Повреждены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, снова подтверждена информация о заминировании реки и мостов. Сирены звучали и в Новой Каховке.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в 2 часа ночи враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова. Частично разрушено здание, от ракеты россиян осталась воронка на территории. На территории находился один охранник, пострадавших нет.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.