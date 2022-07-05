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Россияне усилили охрану Крымского моста – СМИ

Алена МазуренкоВторник, 5 июля 2022, 17:28
Россияне усилили охрану Крымского моста – СМИ

Российские оккупанты усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки Вооруженных сил Украины.

Источник: собеседник "РИА Новости Крым" в силовых структурах оккупированного Крыма 

Прямая речь: "Установлены щиты-мишени с отражающими элементами".

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Детали: Также российские пропагандисты цитируют военного эксперта РФ Сергея Горбачева.

По его словам, в районе Крымского моста создана "многоярусная эшелонированная оборона, имеющая несколько секторов и зон ответственности": "Задействованы и силы Южного военного округа, и Черноморской флота, и береговая охрана – морчасти погранвойск, и Росгвардия – дежурят катера и так далее".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что безопасность "Крымского моста", соединяющего оккупированный Россией полуостров с Краснодарским краем, гарантирована военными.
  • 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
  • 1 июля оккупанты потренировались защищать "Крымский мост", соединяющий украинский полуостров с Краснодарским краем, сооружение затянуло клубами дыма, а на самом мосту произошло ДТП.

Темы: КрымВооруженные силы
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