Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне усилили охрану Крымского моста – СМИ

Мазуренко Алена Вторник, 5 июля 2022, 17:28

Российские оккупанты усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки Вооруженных сил Украины.

Источник: собеседник "РИА Новости Крым" в силовых структурах оккупированного Крыма 

Прямая речь: "Установлены щиты-мишени с отражающими элементами".

Детали: Также российские пропагандисты цитируют военного эксперта РФ Сергея Горбачева.

По его словам, в районе Крымского моста создана "многоярусная эшелонированная оборона, имеющая несколько секторов и зон ответственности": "Задействованы и силы Южного военного округа, и Черноморской флота, и береговая охрана – морчасти погранвойск, и Росгвардия – дежурят катера и так далее".

Что предшествовало:

  • 16 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что безопасность "Крымского моста", соединяющего оккупированный Россией полуостров с Краснодарским краем, гарантирована военными.
  • 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
  • 1 июля оккупанты потренировались защищать "Крымский мост", соединяющий украинский полуостров с Краснодарским краем, сооружение затянуло клубами дыма, а на самом мосту произошло ДТП.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымВооруженные силы
Главное сегодня

Краматорское направление: ВСУ нанесли врагу значительные потери – сводка

ISW назвал цели войны Путина в Украине

Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам врага - командование "Юг"

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

видеоЗеленский о разрешениях от Генштаба: Прошу не принимать без меня подобных решений

Два министра правительства Британии ушли в отставку в знак протеста против действий Джонсона

Все новости...
Крым
Россия вернула в оккупированный Севастополь ракетные катера проекта 1241 "Молния-1" – СМИ
Россия вывозит украденное украинское зерно в Турцию – "Схемы"
Украинцев в оккупированном Крыму призывают саботировать мобилизацию
Последние новости
09:58
За пять месяцев экспорт IТ-услуг, несмотря на войну, вырос на 27% – Опендатабот
09:57
Оккупанты хотят присоединить ветровые электростанции Херсонщины к Крыму – ОВА
09:51
Оккупанты хотят присоединить ветровые электростанции Херсонщины к Крыму – ОВА
09:36
В России потребовали от США компенсацию за Covid-19
09:26
ПриватБанк установил рыночный курс безналичного обмена валют
09:08
Украинцам предлагают написать "письма любви" жителям временно оккупированных территорий
09:02
Вооруженные силы Украины уже уничтожили 36,5 тысяч оккупантов и 1 600 танков
08:57
Гайдай: Сдерживаем врага на границе Луганщины и Донетчины
08:48
Россия остановила транзит нефти из Казахстана в Европу
08:38
Россияне убили 346 детей в Украине
Все новости...