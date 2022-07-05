Россияне усилили охрану Крымского моста – СМИ

Российские оккупанты усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки Вооруженных сил Украины.

Источник: собеседник "РИА Новости Крым" в силовых структурах оккупированного Крыма

Прямая речь: "Установлены щиты-мишени с отражающими элементами".

Детали: Также российские пропагандисты цитируют военного эксперта РФ Сергея Горбачева.

По его словам, в районе Крымского моста создана "многоярусная эшелонированная оборона, имеющая несколько секторов и зон ответственности": "Задействованы и силы Южного военного округа, и Черноморской флота, и береговая охрана – морчасти погранвойск, и Росгвардия – дежурят катера и так далее".

Что предшествовало:

16 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил , что безопасность "Крымского моста", соединяющего оккупированный Россией полуостров с Краснодарским краем, гарантирована военными.

, что безопасность "Крымского моста", соединяющего оккупированный Россией полуостров с Краснодарским краем, гарантирована военными. 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

1 июля оккупанты потренировались защищать "Крымский мост", соединяющий украинский полуостров с Краснодарским краем, сооружение затянуло клубами дыма, а на самом мосту произошло ДТП.