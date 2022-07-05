Россияне усилили охрану Крымского моста – СМИ

Российские оккупанты усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки Вооруженных сил Украины.

Источник: собеседник "РИА Новости Крым" в силовых структурах оккупированного Крыма

Прямая речь: "Установлены щиты-мишени с отражающими элементами".

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Детали: Также российские пропагандисты цитируют военного эксперта РФ Сергея Горбачева.

По его словам, в районе Крымского моста создана "многоярусная эшелонированная оборона, имеющая несколько секторов и зон ответственности": "Задействованы и силы Южного военного округа, и Черноморской флота, и береговая охрана – морчасти погранвойск, и Росгвардия – дежурят катера и так далее".

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