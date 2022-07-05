В Одесской области решили не открывать пляжи в летний сезон

Одесская ОВА и горсовет Одессы решили не открывать пляжи области во время летнего сезона из-за опасности российских ракетных ударов по скоплению людей на пляжах.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко

Прямая речь: "Об открытии пляжей в летний сезон. Стоит помнить, что война до сих пор продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. И большие скопления людей в любом месте потенциально очень опасны...

Из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах гибнут от выбрасываемых на берег вражеских мин. Главная наша задача – это сохранение жизни и здоровья жителей области.

Именно поэтому совместно с городским советом было принято решение – не открывать пляжи".

Детали: Марченко призвал людей с пониманием отнестись к этому решению.

Напомним:

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