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У заместителя председателя Харьковского облсовета нашли паспорт РФ, полученный в Севастополе – ГБР

"Украинская правда"Среда, 6 июля 2022, 11:00
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Заместитель председателя Харьковского областного совета является владельцем паспорта гражданина РФ, водительского удостоверения и налогового номера страны-агрессора.

Источник: пресс-служба ДБР, "Status Quo"

Дословно: "В поле зрения работников Бюро попал заместитель председателя Харьковского областного совета. По оперативной информации, у него есть паспорт гражданина РФ, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительские права и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России".

Детали: ДБР обратилось в Харьковский облсовет об отстранении должностного лица от работы, поскольку чиновник такого ранга имеет доступ к информации об обороне Харьковщины, других секретных данных.

В ДБР не разглашают имя чиновника. Но по данным источников УП в правоохранительных органах речь идет о Богдане Мальованом, который ранее был депутатом ныне запрещенной партии ОПЗЖ.

Ранее председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко сообщала, что по данным СБУ в Харьковской области "уголовных производств по подозрению депутата Харьковского областного совета Мальованого или по факту совершения им каких-либо преступлений, в том числе связанных с коллаборационной деятельностью, не осуществляется и не осуществлялось". Также управление не имело данных о российском гражданстве Мальованого.

Сегодня же Егорова-Луценко сказала, что вопрос отстранения Мальованого с должности Харьковский областной совет планирует рассмотреть в ближайшее время в связи с "общественным резонансом и фигурированием в СМИ копий документов, свидетельствующих о возможном российском гражданстве" Мальованого.

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Что предшествовало: В прошлом году "Схемы" обнаружили, что член фракции ОПЗЖ Александр Пономарев является гражданином России. Подтверждение этой информации журналисты получили из двух независимых друг от друга источников, имеющих доступ к системе "Роспаспорт".

Темы: войнаХарьковская область
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