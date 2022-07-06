ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении реактивных систем HIMARS
Вооруженные силы Украины опровергли фейк российской пропаганды об уничтожении оккупантами реактивных систем HIMARS.
Источник: пресс-служба группировки Объединенных сил
Дословно: "Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS.
Подчеркиваем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ни чем иным, как фейком.
Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.
Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ".
Что предшествовало: В Минобороны России выдали на гора заявление, что российские войска якобы уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в Украине.
Никаких доказательств тому или каких-либо деталей оккупанты не сообщили.