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ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении реактивных систем HIMARS

Валентина РоманенкоСреда, 6 июля 2022, 15:37
ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении реактивных систем HIMARS
HIMARS. фото ВСУ

Вооруженные силы Украины опровергли фейк российской пропаганды об уничтожении оккупантами реактивных систем HIMARS.

Источник: пресс-служба группировки Объединенных сил

Дословно: "Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS.

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Подчеркиваем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ни чем иным, как фейком.

Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.

Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ".

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Что предшествовало: В Минобороны России выдали на гора заявление, что российские войска якобы уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в Украине.

Никаких доказательств тому или каких-либо деталей оккупанты не сообщили.

Темы: война
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