Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении реактивных систем HIMARS

Валентина РоманенкоСреда, 6 июля 2022, 15:37
HIMARS. фото ВСУ

Вооруженные силы Украины опровергли фейк российской пропаганды об уничтожении оккупантами реактивных систем HIMARS.

Источник: пресс-служба группировки Объединенных сил

Дословно: "Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS.

Подчеркиваем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ни чем иным, как фейком.

Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.

Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ".

Что предшествовало: В Минобороны России выдали на гора заявление, что российские войска якобы уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Никаких доказательств тому или каких-либо деталей оккупанты не сообщили.

Темы: война
Главное сегодня

Министрам не удалось уговорить Джонсона уйти в отставку

Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский

Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка

Духовенство УПЦ и ПЦУ согласовало "декларацию взаимопонимания"

ВСУ отразили наступления врага на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

Зеленский заверил, что между ним и Генштабом нет недоразумений

Все новости...
война
ВСУ отразили наступления врага на Бахмутском направлении – сводка Генштаба
За нашу и их свободу. Почему война в Украине – это о сохранении Западного мира
"Здесь - мясо. Я на всю жизнь болен": у оккупантов на Херсонщине нервные срывы - СБУ
Последние новости
06:09
Данилов: У России теперь есть силы атаковать только на одном направлении фронта
05:18
Байден аннулирует статус Афганистана как основного союзника США вне НАТО
04:58
Херсонщина: В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, есть погибшие
04:16
ISW: Минобороны РФ впервые за 133 дня умолчало о "достижениях"
03:40
ВСУ отбили наступление вражеской ВРГ в Херсонской области
02:42
Китай активизирует операции по влиянию на американских чиновников – разведка США
02:00
ОК "Юг": Россия увеличила свое присутствие в Черном море
00:50
Сутки на Сумщине: Россияне гатили из минометов и "Градов"
00:31
Джонсон уволил своего соратника и эксконкурента за лидерство в Консервативной партии
23:52
"Обострение путлера": РФ хочет обсудить "неонацизм" на Совбезе ООН – Кислица
Все новости...