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Оккупанты заявили, что уничтожили две РСЗО HIMARS. Украинские военные опровергли

Ирина БалачукСреда, 6 июля 2022, 12:37
СИСТЕМА HIMARS. ФОТО WIKIMEDIA

В Минобороны России утверждают, что российские войска якобы уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в Украине.

Источник: издание Минобороны РФ в Telegram

Детали: Никаких доказательств этого или каких-либо деталей оккупанты не сообщили.

Украина пока не комментировала это заявление. 

Обновлено: Вооруженные силы Украины опровергли этот фейк российской пропаганды. В группировке Объединенных сил заявлении, что РСЗО HIMARS постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечению оккупационных войск.

Для справки: Российское Министерство обороны часто ловили на лжи.

Журналисты-расследователи посчитали, что, согласно отчетам российского Минобороны, оккупанты уничтожили 39 тысяч "районов скопления живой силы и техники" и "опорных пунктов" украинских войск, тем самым якобы убив 40 тысяч военных ВСУ.

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Также они выяснили, что российская армия "уничтожила" больше самолетов, танков, бронемашин и беспилотников, чем могло быть у Украины даже с учетом поставок из других стран.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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