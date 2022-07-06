Оккупанты заявили, что уничтожили две РСЗО HIMARS. Украинские военные опровергли
В Минобороны России утверждают, что российские войска якобы уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в Украине.
Источник: издание Минобороны РФ в Telegram
Детали: Никаких доказательств этого или каких-либо деталей оккупанты не сообщили.
Украина пока не комментировала это заявление.
Обновлено: Вооруженные силы Украины опровергли этот фейк российской пропаганды. В группировке Объединенных сил заявлении, что РСЗО HIMARS постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечению оккупационных войск.
Для справки: Российское Министерство обороны часто ловили на лжи.
Журналисты-расследователи посчитали, что, согласно отчетам российского Минобороны, оккупанты уничтожили 39 тысяч "районов скопления живой силы и техники" и "опорных пунктов" украинских войск, тем самым якобы убив 40 тысяч военных ВСУ.
Также они выяснили, что российская армия "уничтожила" больше самолетов, танков, бронемашин и беспилотников, чем могло быть у Украины даже с учетом поставок из других стран.
Предыстория:
- 23 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.
- Позже главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный показал, как реактивные системы залпового огня M142 HIMARS работают на передовой.
- В начале июля Генеральный штаб ВСУ показал, как реактивные системы залпового огня HIMARS работают по позициям оккупантов в Запорожской области.