Оккупанты убили 7 мирных жителей Донетчины за сутки

Российские военные убили семь мирных жителей Донецкой области за сутки 6 июля.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 6 июля россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 3 в Торецке, 2 в Авдеевке, 1 в Кодеме и 1 в Северске. Еще 2 человека получили ранения".

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области от рук оккупантов погибли не менее 577 и получили ранения не менее 1 496 мирных жителей.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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