Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты убили 7 мирных жителей Донетчины за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 7 июля 2022, 08:25
Оккупанты убили 7 мирных жителей Донетчины за сутки
Инфографика из Telegram Кириленко

Российские военные убили семь мирных жителей Донецкой области за сутки 6 июля.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 6 июля россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 3 в Торецке, 2 в Авдеевке, 1 в Кодеме и 1 в Северске. Еще 2 человека получили ранения".

Реклама:

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области от рук оккупантов погибли не менее 577 и получили ранения не менее 1 496 мирных жителей.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Донецкая область
В небе над Донецком взвился флаг Украины, который запустили защитники
В Торецке снаряд РФ попал в частный дом: ранены двое подростков и их родители
Обстановка сложная, россияне атакуют на ряде направлений – Генштаб
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: