Оккупанты убили 7 мирных жителей Донетчины за сутки
Четверг, 7 июля 2022, 08:25
Российские военные убили семь мирных жителей Донецкой области за сутки 6 июля.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 6 июля россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 3 в Торецке, 2 в Авдеевке, 1 в Кодеме и 1 в Северске. Еще 2 человека получили ранения".
Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области от рук оккупантов погибли не менее 577 и получили ранения не менее 1 496 мирных жителей.
По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Предыстория:
- За сутки 5 июля в Донецкой области было 6 погибших и 21 ранен гражданский.
- 4 июля оккупанты убили 2 и ранили 6 мирных жителей Донецкой области, 3 июля – убили 9 и ранили 25 жителей области.
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