В Харькове ракеты попали в университет, на Сумщине дроны сбросили взрывчатку – ОВА
В ночь на 6 июля Харьков подвергся ракетным ударам, пострадал корпус Национального педагогического университета имени Сковороды, а в Николаевской области при обстреле села Нечаянное погиб человек, в Донецкой области – интенсивные обстрелы, много жертв.
Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 08:00 среды 6 июля
Детали: Сумская область: за прошедшие сутки россияне обстреляли пять пограничных общин.
По Новослободской общине было 10 "приходов" из миномета, повреждены 2 домовладения, выбило окна и линии электропередач.
Шалыгинская община – 18 "прилетов". Также беспилотники сбросили взрывчатку.
Был обстрел из стрелкового оружия и минометов Краснопольской общины. Поврежден склад минудобрений.
4 мины прилетело по Середино-Будской территориальной общине.
Предварительно – без жертв.
Харьков: ночные ракетные удары – по открытой территории, административному зданию Новобаварского, Основянского и Киевского районов. Россияне попали в корпус Национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды.
По области обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. Горели жилые дома и открытые территории.
Предварительно по области за сутки ранены три человека: 2 в Чугуевском районе, из них один ребенок.
Луганская область: продолжаются артобстрелы позиций украинских военных на административной границе области вблизи Лисичанска в направлении Бахмута. Россия не прекращает "ракетный терроризм". Оккупанты утверждают свою власть.
Донецкая область: обстрелы всей территории области:
- - Торецк (школа, ремонтно-механический завод);
- - Славянск – 2 (жилой сектор, рынок);
- - Бахмут, Курахово, Красногоровка, Авдеевка (профессиональное техническое училище, жилой сектор, железнодорожный переезд); с. Первомайское, с. Орловка, с. Семеновка.
Повреждены 26 объектов, в том числе 19 жилых домов, школа, РМЖ, ПТУ.
За сутки – 6 погибших, 21 раненый гражданский.
Николаевская область: за сутки были обстрелы в Широковской общине, в результате чего поврежден жилой дом, разрушен один жилой дом. Потерпевших нет.
В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Николаевский район: ночью - обстрелы села Нечаянное Нечаянской общины. По предварительной информации, один человек погиб.
Херсонская область: обстрелы и взрывы в Бериславском районе, там выгорела часть пшеницы и лесов.
Ситуация стабильно тяжелая, сотни оккупированных сел и городков без воды и света, газа, мобильной и Интернет-связи.
Вновь артобстрелами и многочисленными взрывами уничтожена социальная инфраструктура в Высокопольской и Нововоронцовской общинах, повреждены многие дома и в соседних ТО.
В Днепровской области российская артиллерия снова била по Криворожскому району. Обстреляли Широковскую общину. В селе Шестерня повреждены несколько жилых домов. Предварительно люди не пострадали.
Хмельницкая область: 5 июля вечером россияне выпустили 4 ракеты по территории области. Одну ракету сбили украинские силы ПВО, обломки рухнули на территории Шепетовского района. Три ракеты попали на территорию одной из общин Хмельницкого района.
В результате взрывов один человек ранен. Жертв нет.
Относительно спокойно ночь прошла в остальных регионах.