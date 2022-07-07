Россияне обстреляли Очаков, в Харькове ударили по школе-интернату – сводка ОВА

Кроме Луганской и Донецкой областей, горячими остаются Харьковская, Сумская, Николаевская и Херсонская, а также Днепропетровская области, по Украине за последние сутки по меньшей мере 8 погибших и 7 раненых гражданских.

Источник: данные глав областей о ситуации по состоянию на 8 утра четверга 7 июля

Детали: Харьковская область: ночью оккупанты ударили по школе-интернату в Харькове. В результате взрывов выбиты окна. Жертв и пострадавших нет.

По области ночью в Чугуевском районе Слобожанской теробщине загорелась хвойная подстилка на площади 2 Га. По предварительным данным, возгорание произошло после падения сбитой ракеты.

Всего в течение суток по области 1 раненый (пгт. Слатино), два человека погибли (Харьков и Харьковский р-н)

Сумская область: ночь прошла относительно спокойно.

За прошедшие сутки враг несколько раз совершал обстрел по Миропольской, Краснопольской и Хотинской общинах. По Юнаковской общине в течение дня россияне открывали огонь из пулеметов и разного стрелкового оружия.

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Были выпущены ракеты по Шалыгинской общине.

Также враг обстрелял из минометов эсманскую общину.

В результате артобстрелов из ствольной артиллерии и РСЗО по Новослободской и Белопольской общинах в одном из сел на приграничных выбито пострадали админздание, учебное заведение, частный дом.

Луганская область: на Бахмутском направлении (позиции, на которые отошли украинские военные), противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль над дорогой Бахмут – Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого. Успеха не имел.

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Донецкая область: в течение суток – обстрелы из артиллерии, ЗРК С-300, РСЗО "Ураган", РСЗО "Град" по населенным пунктам и городам области: Авдеевка (жилой сектор, район железнодорожной станции); Бахмут (жилой сектор, гаражи, школа, железнодорожный техникум, больница, центр предоставления социальных услуг, трансформатор); Красногоровка (аграрный техникум); Торецк (жилой сектор, станция юных техников); пгт Желание, с. Веселая Долина, с. Карловка, с. Ласточкино – 2, с. Нетайлово, с. Первомайское, с. Соловьево.

Повреждены 35 объектов.

Погибли 7 гражданских (в т.ч ребенок), 2 человека ранены.

В Днепропетровской области российские войска снова обстреляли Криворожский район. Под удар попала Зеленодольская община, три населенных пункта. Село Марьянское из-за обстрелов частично без света. Люди не пострадали. Накануне вечером враг обстрелял из РСЗО Синельниковский район.

В Покровской общине ранены три человека, один из раненых - в тяжелом состоянии.

Николаевская область: обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В четверг утром обстрелам подверглись г. Очаков Очаковской общины и Островский старостинский округ Куцурубской общины. Потерпевших нет. Информация о последствиях уточняется.

В среду были обстрелы в Первомайской общине, в результате которых произошло возгорание сухостоя и зерновых полей, повреждены жилые дома.

Также 6 июля оккупанты обстреляли с. Лиманы Галициновской общины реактивной системой залпового огня "Град" и артиллерией 122-го калибра. Потерпевших нет.

После вражеских обстрелов вечером в Шевченковском обществе возник пожар поля с ячменем и сухой травы.

Херсонская область: взрывы, пожары в лесах, на полях и в селах, обстрелы домов и минирование, уничтожение социальных и инфраструктурных объектов – такие сообщения от жителей практически всей области.

Тушить пожары оккупанты не разрешают, поэтому аграрии и жители сел пытаются делать это самостоятельно. Во многих населенных пунктах пятый месяц нет воды и света, поэтому тушить пожары тяжело.

Стабильно критична ситуация.

Относительно спокойно ночь прошла в Запорожской области и других регионах.