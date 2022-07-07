В Северодонецке оккупанты представили уже третьего "мэра"

Ставленником оккупантов в захваченном Северодонецке Луганской области стал Николай Моргунов, который был городским главой города Брянка во времена Виктора Януковича.

Источник: глава Луганской ОВА в утренней сводке из регионов Украины

Дословно: "В Северодонецке представили уже третьего "народного мэра" – на этот раз им стал Николай Моргунов, бывший городской глава г. Брянка времен Януковича, а также "ЛНР".

Детали: Кроме того, мужчин на оккупированных территориях Луганской области приглашают якобы на работу – и вручают "повестки", отправляя защищать "новую родину".

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