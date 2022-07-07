Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Северодонецке оккупанты представили уже третьего "мэра"

Елена РощинаЧетверг, 7 июля 2022, 09:30
Николай Моргунов, фото с сайта myrotvorets.center

Ставленником оккупантов в захваченном Северодонецке Луганской области стал Николай Моргунов, который был городским главой города Брянка во времена Виктора Януковича.

Источник: глава Луганской ОВА в утренней сводке из регионов Украины

Дословно: "В Северодонецке представили уже третьего "народного мэра" – на этот раз им стал Николай Моргунов, бывший городской глава г. Брянка времен Януковича, а также "ЛНР".

Детали: Кроме того, мужчин на оккупированных территориях Луганской области приглашают якобы на работу – и вручают "повестки", отправляя защищать "новую родину".

Предыстория: 

  • Украинские военные в ночь на 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка, потому что получили приказ отойти на новые укрепленные позиции. До этого российские войска какое-то время контролировали часть города, шли тяжелые бои.
  • 25 июня руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк рассказал, что город полностью под оккупацией России и оккупанты уже назначили своего "коменданта".
  • 3 июля силы обороны Украины отошли из Лисичанска, чему также предшествовали тяжелые бои.

Темы: Северодонецкоккупация
Главное сегодня

Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

Канада готовит исключение из санкций для "Газпрома" вопреки предложениям Киева – источники

фото, видеоПутин на 134-й день войны решил "запугать" Украину: "Мы всерьез еще ничего не начинали"

фотоСпецоперация "Змеиный": ССО рассказали эксклюзивные подробности высадки на остров

ВСУ жестко подавили попытку наступления врага на Славянском направлении – сводка Генштаба

В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"

Все новости...
Северодонецк
Россияне обманом "мобилизуют" местных в Лисичанске и Северодонецке – Гайдай
Оккупанты в Северодонецке ищут людей в свою "армию"
Тотальное разрушение и запах горелой хвои: история женщины, пережившей бои за Северодонецк
Последние новости
02:40
СМИ: Нового премьера Британии выберут в сентябре
02:00
Херсонщина: ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку, россияне сбежали
01:00
видеоЗеленский: Рожденный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому выпало летать
00:26
В ОП отреагировали на заявление Путина о "войне Запада до последнего украинца"
23:46
В Литве неожиданно состоялись воздушные учения, напугавшие местных жителей
23:38
Путин хочет приравнять боевиков ОРДЛО в статусе к военным РФ
23:18
Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином
22:58
Россияне обвиняют в "хлопках" на оккупированной Луганщине местное население – Гайдай
22:55
Неделя визового режима с РФ: ни один россиян подал документы - МИД
22:46
Румыния теперь может поставлять газ Молдове и Украине – премьер
Все новости...