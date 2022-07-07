Госспецсвязи предупредило о новой кибератаке на госучреждения

Причастные к предыдущим кибератакам на Украину хакеры начали рассылать в госучреждения письма, которые при открытии запускают вредоносную программу и поражают электронное устройство.

Источник: Госспецсвязи в Telegram

Дословно: "Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о рассылке новых опасных электронных писем с темой "Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. Информация о наличии вакансий и их укомплектовании".

Детали: Объясняется, что письма имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла "write.exe".

Таким образом, устройство будет поражено вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

Украинские специалисты считают, что к рассылке писем имеет отношение хакерская группа UAC-0056, которая "засветилась" при предыдущих кибератаках на Украину.

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