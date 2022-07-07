Мэр Белгород-Днестровского подрался с председателем райсовета

Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан на заседании сессии подрался с председателем районного совета Григорием Мельниченко.

Источник: "Суспільне.Одеса", "Думская", глава ОВА Максим Марченко

Детали: Драка должностных лиц произошла на внеочередной сессии Белгород-Днестровского районного совета.

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Граждан представитель ОПЗЖ, а Мельниченко (член партии "Доверяй Делам") - зять бывшего губернатора Сергея Гриневецкого.

Чиновники обменялись несколькими ударами по лицу и обозвали друг друга "наркоманом", "извращенцем" и "п##арасом".

Что повлекло за собой конфликт - пока не понятно.

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Марченко отметил, что доказывать свою смелость во время военного положения стоит на поле боя.

Прямая речь Марченко: "Доказывать свою силу или смелость во время войны надо на поле боя, убивая врагов. Такое поведение неприемлемо. Видимо, забыли чем надо заниматься на своих должностях, то я напомню и ответная реакция обязательно будет. Даже не сомневайтесь".