Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Драка чиновников: мэра и председателя райсовета Белгород-Днестровского посетит ГБР

Мазуренко Алена Пятница, 15 июля 2022, 20:34
СКРИНШОТ С ВИДЕО ДРАКИ

Председатель Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что правомерность служебной деятельности мэра Белгорода-Днестровского Виталия Граждана и главы райсовета Григория Мельниченко, которые подрались на заседании райсовета, проверит ГБР.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении

Прямая речь: "Двое чиновников, недавно показавших неприемлемое поведение, решили не писать заявление на увольнение, чтобы, по их словам, не подвести своих избирателе.

Поэтому, чтобы проверить правомерность их служебной деятельности, к ним будет направлено ГБР, а финансовую и хозяйственную деятельность проверит соответствующая служба.

Договориться со мной ни у одного, ни у другого должностного лица не получится".

Напомним:

  • 7 июля мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан на заседании сессии подрался с председателем районного совета Григорием Мельниченко.
  • Марченко тогда отметил, что доказывать свою смелость во время военного положения стоит на поле боя и обещал "соответствующую реакцию" на драку чиновников.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Белгород-ДнестровскийдракаОдесская областьвойна
Главное сегодня

Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги

Россияне трижды меняли версии удара по Виннице – Воздушные Силы

фото, видеоВ Днепре и Кременчуге раздались взрывы

Лазебная подала в отставку с должности министра

Британец Пол Ури умер в плену оккупантов в Донецкой области

списокУкраинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять

Все новости...
Белгород-Днестровский
Мэр Белгород-Днестровского подрался с председателем райсовета
К мэру Белгород-Днестровского приходило ГБР – георгиевские ленточек не нашли
Последние новости
06:30
РФ: В Курской области заявили об обстреле поселка
06:08
фотоРоссияне ударили по Одессе, начался пожар
05:29
фотоCNN: Российская делегация уже несколько раз посещала Иран для осмотра боевых беспилотников
04:45
МОУ: Только 30% российских ударов были по военным целям, остальные — по гражданской инфраструктуре
03:59
ISW: Россияне уже выходят из оперативной паузы, пытаясь возобновить наступление на Донбассе
03:15
ОК "Юг": ВСУ уничтожили полсотни россиян и шесть гаубиц "Мста-Б"
02:27
США одобрили военную помощь Тайваню на более чем 100 миллионов долларов
01:30
Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги
00:38
Сутки на Сумщине: Россияне обстреляли несколько громад, погиб человек
23:53
ОБСЕ призывает расследовать смерть британца в плену боевиков "ДНР"
Все новости...