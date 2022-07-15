Драка чиновников: мэра и председателя райсовета Белгород-Днестровского посетит ГБР

Председатель Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что правомерность служебной деятельности мэра Белгорода-Днестровского Виталия Граждана и главы райсовета Григория Мельниченко, которые подрались на заседании райсовета, проверит ГБР.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении

Прямая речь: "Двое чиновников, недавно показавших неприемлемое поведение, решили не писать заявление на увольнение, чтобы, по их словам, не подвести своих избирателе.

Поэтому, чтобы проверить правомерность их служебной деятельности, к ним будет направлено ГБР, а финансовую и хозяйственную деятельность проверит соответствующая служба.

Договориться со мной ни у одного, ни у другого должностного лица не получится".

Напомним:

7 июля мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан на заседании сессии подрался с председателем районного совета Григорием Мельниченко.

Марченко тогда отметил, что доказывать свою смелость во время военного положения стоит на поле боя и обещал "соответствующую реакцию" на драку чиновников.