Драка чиновников: мэра и председателя райсовета Белгород-Днестровского посетит ГБР

Председатель Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что правомерность служебной деятельности мэра Белгорода-Днестровского Виталия Граждана и главы райсовета Григория Мельниченко, которые подрались на заседании райсовета, проверит ГБР.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении

Прямая речь: "Двое чиновников, недавно показавших неприемлемое поведение, решили не писать заявление на увольнение, чтобы, по их словам, не подвести своих избирателе.

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Поэтому, чтобы проверить правомерность их служебной деятельности, к ним будет направлено ГБР, а финансовую и хозяйственную деятельность проверит соответствующая служба.

Договориться со мной ни у одного, ни у другого должностного лица не получится".

Напомним:

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