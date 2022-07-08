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Мэр Чернигова обратился к Зеленскому: Ваши подчиненные хотят меня отстранить от должности

Ирина БалачукПятница, 8 июля 2022, 10:33
Мэр Чернигова обратился к Зеленскому: Ваши подчиненные хотят меня отстранить от должности
Владислав Атрошенко. Фото c Facebook

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.

Источник: видеообращение Атрошенко в Facebook

Прямая речь мэра Чернигова: "Многоуважаемый господин президент! Сегодня меня, мэра, ваши подчиненные пытаются отстранить от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации в Чернигове.

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Причина проста: им мешает мэр, которого поддержали почти 80% избирателей и который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников. Потому и хотят забрать полномочия городского головы".

Детали: По словам Атрошенко, ему запрещают визиты за границу "за деньгами на восстановление города", шлют ""приветы" через силовиков", совершают информационные атаки, блокируют работу "и многое другое".

Мэр подчеркнул, что все это вредит, прежде всего, Чернигову и Украине.

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Прямая речь Атрошенко: "Сегодня вместо того, чтобы противостоять нападениям врага, город вынужден терпеть нападки ваших подчиненных.

Обращаюсь к вам как к гаранту Конституции! Прошу вас вмешаться в ситуацию, остановить политическую атаку отдельных ваших подчиненных на меня и всячески поддержать город и городского голову Чернигова. Центральные и местные власти должны работать вместе против врага, а не друг против друга".

Предыстория: 

Темы: Черниговместная власть
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