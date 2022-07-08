ВСУ попали по складу боеприпасов россиян в Новой Каховке, десятки убитых – ОВА

Вооруженные силы попали в склад боеприпасов россиян в оккупированной Новой Каховке, по предварительным данным, убиты несколько десятков военных РФ.

Источник: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, издание "РИА Мелитополь"

Прямая речь Братчука: "Новая Каховка утром.

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Предварительно, минус БК, ПВО и несколько десятков орков ранены/убиты. Информация уточняется".

Детали: СМИ пишут, что после успешной отработки ВСУ по позициям россиян на Каховской ГЭС – 44 убитых вояки.

Отмечается, что на уничтоженной позиции находились около 70 россиян, ПВО и боекомплекты.

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