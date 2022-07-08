Кивалов посетил Молдову и тайно встретился с соратником патриарха Кирилла

По информации источников "Украинской правды" в пограничной службе бывший регионал Сергей Кивалов 17 июня в 7:33 утра пересек государственную границу с Молдовой через пункт пропуска Старокозаче на автомобиле Ленд Крузер. Вместе с Киваловым страну покинул ректор университета Константин Громовенко.

Источник: корреспонденты УП

Детали: УП удалось установить, что в тот же день Кивалов с Громовенко приехали в Кишинев и поселились в гостинице Vispas Hotel Chisinau, а в 16 часов за гостями в гостиницу приехал микроавтобус на молдавских номерных знаках и доставил мужчин в резиденцию митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. На территории митрополии Кивалов находился около шести часов и вернулся в гостиницу около полуночи.

Кивалов и Громовенко в Кишиневе

Микроавтобус, забравший Кивалова и Громовенко из гостиницы

Микроавтобус с Киваловым и Громовенко заезжает в резиденцию митрополита Владимира

На следующий день Кивалов дал интервью журналистке, у которой на микрофоне была цифра "12". Как удалось установить, это – одесский телеканал "Репортер". Местные говорят, что он принадлежит Кивалову.

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По информации источников УП в пограничной службе Кивалов с Громовенко вернулись в Украину уже на следующий день 18 июня через тот же пункт пропуска в 18 часов. Никаких упоминаний о визите в Молдову и о встречах в Кишиневе на страницах Кивалова у фейсбуке нет. Нет упоминаний визита Кивалова и на сайте Православной церкви Молдовы.

Информацию о митрополите Владимире можно найти на официальном сайте Русской православной церкви московского патриархата. По данным сайта предстоятеля молдавской церкви московского патриархата в 2000 году он был избран постоянным членом священного синода РПЦ.

В 2019 году президент Российской Федерации Владимир Путин наградил митрополита Владимира орденом дружбы.

Также Украинская правда нашла заявление митрополита после полномасштабного вторжения России в Украину. В заявлении от 6 апреля священнослужитель не осуждает действия России, называет украинский и русский народы братскими и призывает к миру.

А вот митрополит Владимир в мае этого года присутствует на заседании священного синода РПЦ под председательством патриарха Кирилла.

По данным источников УП в разведке, Россия рассматривает Кивалова как одного из возможных гауляйтеров в случае оккупации Одессы.

Ранее "Украинская правда" сообщала, что Сергей Кивалов покинул страну за два дня до полномасштабного наступления России 22 февраля рейсом Киев-Лондон. В апреле читатели УП заметили Кивалова в одной из пятизвездочных гостиниц Дубая.

Лишь 16 мая Кивалов на своей странице в фейсбуке сообщил, что находится в Одессе на рабочем месте:

"Всем тем, кто слишком нервничал по поводу моего места нахождения, отвечу, что я нахожусь на рабочем месте, рядом с коллективом и студентами нашего университета".

И в том же сообщении Кивалов после трех месяцев с начала полномасштабного вторжения осудил действия России:

"Меня спрашивают: осуждаю ли я агрессию Российской Федерации против Украины? Конечно, я ее осуждаю, как миллионы украинцев, и почти весь мир. А как можно спокойно реагировать, когда убивают наших граждан, разрушается инфраструктура, наносят сокрушительные удары по экономическому потенциалу Украины?"

Украинская правда обратилась к Кивалову за комментарием, но он бросил трубку после того, как услышал, что вопрос будет касаться его поездки в Молдову.

Напомним: Кивалов – президент Одесской юридической академии.