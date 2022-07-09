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Москва отреагировала на решение США отправить в Украину еще 4 HIMARS

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 06:36
Москва отреагировала на решение США отправить в Украину еще 4 HIMARS

Посольство России в Штатах отреагировало на новость о новом пакете помощи США на сумму 400 млн долларов, в которую войдут и 4 ракетных системы залпового огня HIMARS.

Источник: Посольство России в США, цитирует Российская служба ВВС

Дословно: "Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой".

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"Тезис высокопоставленных представителей США о том, что ПВН (продукция военного назначения – ред.) используется украинцами в оборонительных целях, несостоятелен".

Детали: В посольстве утверждают, что оружие из Соединенных Штатов применяется для "уничтожения городов Донбасса".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что Байден в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 400 млн долларов, в котором предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня HIMARS.
  • Позже Байден подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов.

Темы: РосcиявойнаСШАоружие
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