В Киеве начали военные учения для гражданских

В столице начали военные занятия с гражданскими киевлянами, чтобы повысить уровень защиты обороны города.

Источник: Киевская городская администрация со ссылкой на мэра города Виталия Кличко

Детали: В первую очередь, подготовку проходят работники коммунальных предприятий и сотрудники райгосадминистраций столицы.

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Фото КГГА

План занятий включает:

огневую подготовку и порядок действий при обстреле противника;

тактическую медицину;

инженерную подготовку и порядок обращения с взрывоопасными предметами;

обеспечение гражданской защиты населения;

действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

фото кгга

Кличко подчеркнул, что позже к такой подготовке город будет привлекать всех желающих.

фото КГГА

Занятия организуют в каждом районе столицы.

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фото КГГА

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