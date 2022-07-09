В Киеве начали военные учения для гражданских
Суббота, 9 июля 2022, 13:46
В столице начали военные занятия с гражданскими киевлянами, чтобы повысить уровень защиты обороны города.
Источник: Киевская городская администрация со ссылкой на мэра города Виталия Кличко
Детали: В первую очередь, подготовку проходят работники коммунальных предприятий и сотрудники райгосадминистраций столицы.
План занятий включает:
- огневую подготовку и порядок действий при обстреле противника;
- тактическую медицину;
- инженерную подготовку и порядок обращения с взрывоопасными предметами;
- обеспечение гражданской защиты населения;
- действия в условиях радиационного и химического загрязнения.
Кличко подчеркнул, что позже к такой подготовке город будет привлекать всех желающих.
Занятия организуют в каждом районе столицы.
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Предыстория:
- В Киеве действует объединенный учебный центр подготовки подразделений Территориальной обороны и муниципальной безопасности столицы.
- Столичные власти планируют расширить программу подготовки населения к национальному сопротивлению и разработать тренировки для всех категорий гражданского населения, включая женщин, студентов и старшеклассников.