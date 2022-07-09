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В Киеве начали военные учения для гражданских

Ирина БалачукСуббота, 9 июля 2022, 13:46
В Киеве начали военные учения для гражданских
Фото КГГА

В столице начали военные занятия с гражданскими киевлянами, чтобы повысить уровень защиты обороны города.

Источник: Киевская городская администрация со ссылкой на мэра города Виталия Кличко

Детали: В первую очередь, подготовку проходят работники коммунальных предприятий и сотрудники райгосадминистраций столицы. 

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Фото КГГА

План занятий включает:

  • огневую подготовку и порядок действий при обстреле противника;
  • тактическую медицину;
  • инженерную подготовку и порядок обращения с взрывоопасными предметами;
  • обеспечение гражданской защиты населения;
  • действия в условиях радиационного и химического загрязнения.
 
фото кгга

Кличко подчеркнул, что позже к такой подготовке город будет привлекать всех желающих. 

 
фото КГГА 

Занятия организуют в каждом районе столицы.

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фото КГГА 

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Предыстория:

  • В Киеве действует объединенный учебный центр подготовки подразделений Территориальной обороны и муниципальной безопасности столицы.
  • Столичные власти планируют расширить программу подготовки населения к национальному сопротивлению и разработать тренировки для всех категорий гражданского населения, включая женщин, студентов и старшеклассников.

Темы: Киеввойна
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